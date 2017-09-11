Защита членов хакерской группы "Шалтай-Болтай" обжаловала приговор

Члены хакерской группы Шалтай-Болтай Александр Филинов и Константин Тепляков во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 сентября 2017

Члены хакерской группы Шалтай-Болтай Александр Филинов и Константин Тепляков во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Защита членов хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова, обжаловала приговор, по которому они получили по три года колонии, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Наталья Земскова.

"Мы подали апелляционную жалобу на приговор Мосгорсуда ", — сказала адвокат, представляющая интересы Филинова.

Суд приговорил членов "Шалтай-Болтая" к трём годам лишения свободы в колонии общего режима каждого. Срок наказания исчисляется с 6 сентября 2016 года.

Также суд конфисковал в пользу государства 470 евро, найденные при обыске в доме у Филинова.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее суд назначил лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву два года колонии общего режима. Ему вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело Аникеева выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые — Константин Тепляков и Александр Филинов).