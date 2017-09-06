Двух членов группы "Шалтай-Болтай" приговорили к трем годам колонии

Лидер хакерской группы Шалтай-Болтай Владимир Аникеев во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 июля 2017

Лидер хакерской группы Шалтай-Болтай Владимир Аникеев во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 июля 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии общего режима двух членов хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Теплякова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Филинова приговорить к трем годам колонии общего режима. Срок исчислять с 6 сентября 2016 года", — сказал судья.

Также суд конфисковал в пользу государства 70 тысяч евро, найденные при обыске в жилище Филинова.

Ранее прокурор попросил приговорить Филинова к двум с половиной годам лишения свободы, а Теплякова — к трем годам. По мнению гособвинителя, фигуранты дела должны отбывать наказание в колонии-поселении.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее суд назначил лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву два года колонии общего режима. Ему вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело Аникеева выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые — Константин Тепляков и Александр Филинов).