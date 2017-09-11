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Происшествия

Улюкаев ответил эпиграфом из "Ревизора" на слова Сечина о кретинизме

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (351)
12:5711.09.2017
(обновлено: 12:58 11.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 11 сентября 2017Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о "кретинизме" при оглашении записи их разговора. При этом бывший министр процитировал эпиграф из пьесы Николай Гоголя "Ревизор".

Алексей Улюкаев после заседания Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Свидетель рассказал, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд на саммите в Гоа
Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Суть скандала

Во время судебного процесса прокурор, в частности, огласил стенограмму записи его разговора с Сечиным. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Сечин вручил Улюкаеву по окончании встречи в офисе нефтяной компании.

На прошлой неделе руководитель "Роснефти" назвал действия обвинения "профессиональным кретинизмом".

"Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать!" — заявил Сечин корреспонденту газеты "Коммерсант", добавив, что в беседе с экс-министром "ничего такого не сказал".

Тогда глава "Роснефти" также высказал мнение, что судебный процесс над Алексеем Улюкаевым должен проходить в закрытом режиме.

Позднее Сечин пояснил, что публикация его диалога с Улюкаевым призвана отвлечь внимание на "негодный объект".

Заседание суда по делу А. Улюкаева
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Улюкаев рассказал, что под домашним арестом продолжает писать стихи
"Был удивлен, что неожиданно достоянием гласности стали материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу министра Улюкаева. В спецслужбах есть такой термин — отключение внимание на негодный объект. Вот, когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то там проходящие вещи", — рассказал Сечин в интервью телеканалу "Россия", вновь заявив о том, что уверен в виновности Улюкаева.

Игорь Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу экс-главы Минэконоразвития. Главу "Роснефти" могут вызвать в суд лично или огласить его показания, данные во время следствия.

Ответ Улюкаева

В понедельник журналисты, освещающие процесс экс-министра, попросили Улюкаева прокомментировать слова Сечина.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сага о колбасках и колбайцах: водитель Улюкаева дал показания в суде
"Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к "Ревизору": нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", — ответил Улюкаев.

Обвинения Сечина в адрес обвинения прокомментировал и адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

"Оскорблять прокуроров совершенно не обоснованно, я думаю, он (Сечин. — Прим. ред.) должен принести извинения", — сказал Гриднев.

Прокурор поступил логично

Эксперт по уголовному праву Алексей Синицын заявил на прошлой неделе, что прокурор, огласивший стенограмму разговора Улюкаева и Сечина, поступил логично.

Здание ФСБ РФ в Москве. Архивное фото
© Фото : A.Savin
Источники: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
"Протокол следственного действия, в котором содержится стенограмма этого разговора, вероятно, является одним из основных доказательств обвинения. Поэтому логично, что прокурор, на которого возлагается поддержание государственного обвинения, представил в суд данное доказательство и принял участие в его исследовании", — пояснил адвокат РИА Новости.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева также высказала удивление по поводу слов Сечина.

"Не совсем понятно заявление господина Сечина. Дело слушается в открытом судебном заседании. В нем нет несовершеннолетних участников, нет фактов изнасилований, нет тайны личной жизни, то есть тех условий, которые бы предполагали закрытие процесса. Были оглашены все те доказательства, которые в принципе легли в основу обвинения. Больше ничего и нет, кроме этих записанных разговоров", — сказала правозащитница.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Не о чем говорить": Сечин назвал действия Улюкаева преступлением
По ее словам, в обнародованной стенограмме нет никаких намеков на государственную тайну, либо другую информацию, которая могла бы быть закрытой с точки зрения законодательства.

"В чем заключается гостайна в данном случае? В том, что в России есть коррупция, или в колбасе? Да, оба занимают самые высокие посты. Но они ведь не обсуждают свою непосредственную деятельность на этих должностях. К тому же режим гостайны либо есть, либо его нет. Если бы там были такие сведения, процесс закрыли бы с самого начала. Но если их нет, то какие могут быть претензии?" — добавила Меркачева.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Аллё, Господин Президент!
Ворон ворону глаз выклевал
13:27
11.09.2017
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Владимир Донской
Рожа там действительно, та еще...
13:32
11.09.2017
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