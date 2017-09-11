МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 20 высокопоставленных должностных лиц Минобороны Украины, в том числе министра Степана Полторака и начальника генштаба Виктора Муженко, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, речь идет о преступлениях "против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины".

"В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Ивана Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего", — сказала Петренко.

Также, по ее словам, дела возбуждены против должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко.

Петренко отметила, что в их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).