МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 20 высокопоставленных должностных лиц Минобороны Украины, в том числе министра Степана Полторака и начальника генштаба Виктора Муженко, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Ивана Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего", — сказала Петренко.
Петренко отметила, что в их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).