Главу "Сахалинморнефтегаз" поймали на взятке в миллион рублей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Задержанный глава "Сахалинморнефтегаза" Андрей Бардин подозревается в коммерческом подкупе в размере одного миллиона рублей, сообщает ГСУ СК России по Москве.

Ранее в воскресенье РИА Новости в пресс-службе нефтяной компании "Роснефть" сообщили, что Бардин задержан из-за попытки совершения коррупционных действий.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп)", — говорится в релизе СК.

По версии следствия, Бардин "вступил в преступный сговор с группой лиц, направленный на незаконное получение денежных средств путем коммерческого подкупа". "Девятого сентября… фигурант, находясь на территории города Москвы, получил от представителя одной из коммерческой компании денежные средства в размере 1 миллиона рублей. За указанную сумму директор обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера", — отмечается в сообщении.

"Благодаря совместной работе следователей Главного управления, сотрудников столичного УЭБиПК и службы собственной безопасности "Роснефти" указанное преступление было пресечено, а фигурант задержан при передаче денег… В ближайшее время будет решен вопрос по мере пресечения", — добавили в СК.

"Сахалинморнефтегаз" — дочернее общество НК "Роснефть", ведет свою деятельность на острове Сахалин, выполняя функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. Вся нефть, добываемая "Сахалинморнефтегазом", транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу "Дальтрансгаза". "РН-Сахалинморнефтегаз" является оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).