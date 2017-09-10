В Кронштадте под Петербургом аварийно приземлился легкомоторный самолет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет в воскресенье днем аварийно приземлился в районе острова Кронштадт в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.
По данным СМИ, самолет из-за неисправного двигателя совершил посадку на парашютах на мелководье вблизи Кронштадта.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев, инцидент произошел в районе северного побережья острова Котлин.
По словам собеседника агентства, в самолете находились три человека, которые не пострадали. "Все они были эвакуированы на базу маломерных судов "Шанхай". Самолет приземлился в камыши", — сказал пресс-секретарь.
Комментарий городского управления МЧС РИА Новости получить не удалось.