В Кронштадте под Петербургом аварийно приземлился легкомоторный самолет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет в воскресенье днем аварийно приземлился в районе острова Кронштадт в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

"Около 15.30 мск произошла вынужденная посадка легкомоторного самолета в Кронштадтском районе. На место выехали сотрудники полиции совместно с представителями других правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, самолет из-за неисправного двигателя совершил посадку на парашютах на мелководье вблизи Кронштадта.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев, инцидент произошел в районе северного побережья острова Котлин.

По словам собеседника агентства, в самолете находились три человека, которые не пострадали. "Все они были эвакуированы на базу маломерных судов "Шанхай". Самолет приземлился в камыши", — сказал пресс-секретарь.

Комментарий городского управления МЧС РИА Новости получить не удалось.