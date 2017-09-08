Экс-подрядчик сооружения нового фондохранилища Эрмитажа подал иск к ФАС

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "МехСтройТранс", бывшего подрядчика строительства третьей очереди нового фондохранилища Государственного Эрмитажа в Приморском районе, к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, следует из материалов портала "Электронное правосудие".

"ООО "МехСтройТранс" — исковое заявление", — сообщается в карточке дела, где пока не уточняются исковые требования.

Согласно информации на сайте госзакупок, ФАС на основании заявления Государственного Эрмитажа 24 августа включила "МехСтройТранс" в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения обязательств по контракту на сооружение нового фондохранилища музея.

Ранее в июле Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контракт на сооружение фондохранилища стоимостью около 3,7 миллиарда рублей, который был заключен с "МехСтройТрансом" 1 декабря 2015 года.

По словам врио заместителя генерального директора Эрмитажа по капитальному строительству Николая Калача, отставание соответствующих работ от графика составляет, по мнению специалистов, 8-9 месяцев. На сегодняшний день выполнено лишь 14% от общего объема строительно-монтажных работ.

Эрмитаж также намерен обсудить с экс-подрядчиком порядок, объем и сроки возврата авансового платежа за работы по сооружению фондохранилища. Объем претензий музея к "МехСтройТрансу" составляет более 855 миллионов рублей.

Бывший подрядчик оспорил односторонний отказ от исполнения контракта на сооружение третьей очереди нового фондохранилища Эрмитажа в арбитраже Петербурга. Слушания по соответствующему иску назначены на 18 октября.

Согласно данным портала "Электронное правосудие", в июле арбитражный суд Москвы ввел в отношении "МехСтройТранса" процедуру наблюдения по заявлению компании "Суор" из Чувашии. В реестр требований кредиторов включена задолженность перед этим заявителем в размере около 1,9 миллиона рублей.

Компания "МехСтройТранс" стала победителем конкурсного отбора на право строительства третьей очереди фондохранилища Государственного Эрмитажа в ноябре 2015 года. Стоимость контракта составляла около 3,7 миллиарда рублей. Срок завершения работ — март 2019 года.