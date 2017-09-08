Одна из пострадавших в Эрмитаже кошек находится в клинике

Эрмитажный кот в подвале музея во время ежегодной акции День эрмитажного кота. Архивное фото

Эрмитажный кот в подвале музея во время ежегодной акции День эрмитажного кота. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Одна из пострадавших из-за задымления в Эрмитаже кошек находится в клинике, сообщил РИА Новости источник в музее.

Ранее представитель музея сообщил РИА Новости, что несколько кошек погибли из-за задымления в районе Телеграфной лестницы в Государственном музее Эрмитаж. Информация о задымлении в Эрмитаже поступила в городское ГУМЧС днем в пятницу, на место было отправлено 15 пожарных расчетов, которые ликвидировали задымление на площади семь квадратных метров.

"Пострадало несколько кошек, одна кошка находится в клинике", — сказал собеседник агентства.

Однако подробностей и количество пострадавших животных он не сообщил.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов".

Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда.

После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.