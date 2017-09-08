В Эрмитаже из-за задымления погибли несколько музейных кошек

Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции День эрмитажного кота

Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции День эрмитажного кота

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Несколько кошек погибли из-за задымления в районе Телеграфной лестницы в Государственном музее Эрмитаж, сообщил РИА Новости представитель музея.

Ранее в городское ГУМЧС поступила информация о задымлении в Эрмитаже, на место было отправлено 15 пожарных расчетов, которые ликвидировали задымление на площади 7 квадратных метров.

"В техническом помещении в подвале находилось несколько кошек. К сожалению, не всех животных удалось спасти. Причины задымления и возгорания выясняются", — сказал собеседник агентства, не уточнив количество погибших животных.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.