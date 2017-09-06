В Приамурье 16 человек пострадали в ДТП с вахтовым КАМАЗом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен — РИА Новости. ГУ МЧС по Амурской области предварительно сообщает о 16 пострадавших в ДТП в Амурской области, где в среду в районе наукограда Циолковский столкнулись грузовик и вахтовый автомобиль КАМАЗ НЕФАЗ.

Ранее УМВД по региону также предварительно сообщила о 15 пострадавших.

"6 сентября на 1415 км федеральной автодороги Р-297 "Амур" в районе кафе "Меркурий" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. В одном из автомобилей, приспособленном для перевозки людей, "КАМАЗ — вахтовка" находилось 20 человек. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало 16 человек. Погибших нет", — сообщает ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, по информации полиции, среди пострадавших в том числе и водитель КАМАЗа, все получившие травмы доставлены в больницу.

Также ГУ МЧС по региону сообщало, что последствия ДТП ликвидируют 46 человек, используется 14 единиц техники. В Свободненский район из Благовещенска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся три реанимационные бригады и два травматолога Амурского территориального центра медицины катастроф.