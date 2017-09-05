МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ученик школы в Ивантеевке, где подросток разбросал дымовые шашки и открыл стрельбу, рассказал РИА Новости об эвакуации после происшествия.

"Мы стояли около кабинета истории, когда к нам поднялся заместитель директора по технике безопасности и сказал заходить в класс. После этого мы услышали первый взрыв. Когда мы зашли в класс, произошел второй взрыв. После этого объявили эвакуацию", — сказал Иван, который учится в параллельном классе с устроившим ЧП школьником.

"Мы сперва подумали, что кто-то петарды покидал, что кто-то решил поприкалыватья, пошутить", — отметил школьник.

Он рассказал, что эвакуацию проводили по дальней лестнице, через задний корпус на улицу.

"Мы все выбежали на задний двор школы, где увидели, как наша параллель прыгает из окон. У одной девочки перелом ноги, у второй что-то с ребрами, что с мальчиком, я не знаю", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанный после инцидента подросток не был замкнутым, у него были друзья в школе. "Ничто не предвещало, что такое может случиться", — добавил ученик.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".