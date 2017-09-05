Подросток открыл стрельбу в подмосковной школе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Ивантеевке подросток открыл стрельбу в школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, устроившего стрельбу подростка задержали.

"Четыре человека пострадали: учительница и трое учеников… Погибших нет", — сообщили РИА Новости в дежурной службе Ивантеевки, добавив, что ученики пострадали из-за того, что прыгали из окон школы.

Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения. По данным правоохранителей, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия.

В Минобрнауки заявили, что с инцидентом должно разобраться следствие.

Как пишут в соцсетях очевидцы инцидента, подросток бросил петарду и начал стрелять из пневматического оружия. При этом он кричал, что хочет умереть. Школьники в панике начали выпрыгивать из окон и одна девочка сломала ногу.

Одна из учениц 9 "А" класса Аделина рассказала RT об устроившем стрельбу подростке. "Парень очень закрытый, учится в 9 "Б". Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил", — сказала она.

В Подмосковном городе Ивантеевка, школьник 9 класса пришел в школу с травматическим пистолетом и питардами, есть пострадавшие дети и учитель pic.twitter.com/KX2v8Ctxbe — Press Focus (@Press_Focusnik) 5 сентября 2017 г.

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