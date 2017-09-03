На Кубани возбудили дело после смерти мальчика, избитого одноклассником

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревают его одноклассника, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что центральный аппарат СК контролирует доследственную проверку смерти мальчика у поселка Голубая Нива Краснодарского края.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего).

Представитель СК пояснила, что поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, и сейчас решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

Также следователи намерены оценить действия органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, ответственных за его воспитание.

Кроме этого, по словам Петренко, следствие будет выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.

Следствие полагает, что во время конфликта 31 августа 12-летний подросток нанес металлической трубой не менее шести ударов по голове 13-летнему однокласснику. Свидетелями конфликта стали другие подростки, которые ушли потом вместе с подозреваемым. Мальчик от полученных травм скончался на месте.