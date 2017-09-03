Центральный аппарат СК следит за проверкой убийства мальчика на Кубани

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета контролирует доследственную проверку смерти мальчика у поселка Голубая Нива Краснодарского края, которого избил металлической трубой сверстник, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи выяснили, что во время конфликта 12-летний мальчик нанес металлической трубой не менее шести ударов по голове 13-летнему школьнику, после чего тот скончался на месте. Были установлены личности всех участников конфликта, а также получены объяснения от других детей, ставших свидетелями драки.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в Центральном аппарате СК России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Петренко.

Тело подростка с открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено 1 сентября на пустыре возле поселка Голубая Нива, заключила официальный представитель ведомства.