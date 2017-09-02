В Приэльбрусье на месте схода селя остаются более 200 туристов

Река Баксан в районе, пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Река Баксан в районе, пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, где в пятницу сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На туристическом маршруте горы Эльбрус остается 41 тургруппа, в их составе 208 человек, в том числе 66 иностранных граждан", — сказал собеседник агентства.

Туристов, пожелавших покинуть Приэльбрусье, эвакуируют тремя вертолетами Ми-8. "Вертолет Ми-8 МЧС России утром забрал 16 человек", — уточнили в МЧС.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.