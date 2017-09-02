В Кабардино-Балкарии в районе схода селя обнаружили тело погибшего

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего в пойме реки Баксан в районе схода селевого потока в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС по республике.

"В 08 часов 40 минут спасателями СКРПСО найдено тело мужчины в пойме реки Баксан в 150 метрах от п. Нейтрино", — говорится в сообщении.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.