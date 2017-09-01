Сечина не будут допрашивать в пятницу по делу Улюкаева

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Главу "Роснефти" Игоря Сечина не будут допрашивать в пятницу по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Первым свидетелем по делу Улюкаева, которого допросят стороны и суд, станет директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов.

"Просим допросить свидетеля Андрея Баранова", — обратился прокурор к суду. Явка его в судебное заседание обеспечена.

Главный ожидаемый свидетель по делу — глава "Роснефти" Сечин – в пятницу допрошен не будет. В суд 1 сентября явились двое свидетелей гособвинения.

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