Сечина не будут допрашивать в пятницу по делу Улюкаева

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Главу "Роснефти" Игоря Сечина не будут допрашивать в пятницу по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Просим допросить свидетеля Андрея Баранова", — обратился прокурор к суду. Явка его в судебное заседание обеспечена.
Главный ожидаемый свидетель по делу — глава "Роснефти" Сечин – в пятницу допрошен не будет. В суд 1 сентября явились двое свидетелей гособвинения.
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