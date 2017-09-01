Заседание суда по делу Алексея Улюкаева. Онлайн-репортаж

- 11:51
Улюкаев знал, что "Роснефть" не попадала под запрет на покупку акций "Башнефти", заявила его бывшая подчиненная. По словам директора Департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксаны Тарасюк, 29 июля 2016 года в министерство поступило заявление Дворковича, поручившего проанализировать, могут ли негосударственные компании участвовать в покупке пакета акций.
"Было совещание с Улюкаевым и ВТБ, на котором обсуждалась возможность участия "Роснефти". Общий вывод был, что "Роснефть" не подпадает под запрет", - сказала Тарасюк.
Она отметила, что Улюкаев выступил в прессе с заявлениями о том, что "Роснефть" выпадает из участия в покупке акций уже после этого совещания.
"Я прочитала о его позиции в СМИ. Я была удивлена. Очень", - сказала руководитель Департамента МЭР.
- 11:46
Свидетель гособвинения из МЭР рассказал, что в своем письме Игорь Сечин просил Владимира Путина рассмотреть возможность приватизации "Башнефти" "Роснефтью". После, на совещании, МЭР поручило найти агентов для приватизации.
- 11:37
Суд начал допрос второго свидетеля
Обвинения и защита допросят директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксану Тарасюк.
- 11:32
Адвокаты отметили, что 80 процентов показаний топ-менеджера Роснефти - это пересказ сообщений СМИ, сам он не являлся очевидцем событий и ничего конкретного по делу сказать не может.
- 11:26
- 11:24
Прокурор считает, что Баранов дал в суде показания с существенными противоречиями от допроса на стадии следствия по делу и попросил огласить протоколы предыдущих показаний.
- 11:22
"Улюкаев понимал, что "Роснефть" была лучшим претендентом на покупку, также компания Лукойл была заинтересована в покупке. Улюкаев искал возможности исключить нашу компанию из числа претендентов (на приватизацию. - Прим. ред.)", - зачитал прокурор.
- 11:14
- 11:05
Обвинитель закончил допрос Баранова
- 11:02
- 11:01
Свидетель напомнил, что Улюкаев менял свою позицию по возможности участия "Роснефти "в покупке акций "Башнефть" - сначала министр выступал против этого, но потом говорил кардинально в других тонах. Что заставило экс-министра поменять мнение Баранову неизвестно.
Топ-менеджер добавил, что позиция Улюкаева, а также обстоятельства его задержания известны ему из прессы. Лично с Улюкаевым он знаком никогда не был.
- 10:52
- 10:51
Баранов заявил, что первый замминистра Минэнерго выступил против приобретения компанией "Башнефти"
По словам Баранова, первый замминистра Минэнерго Алексей Текслер выступил против сделки, заявляя, что "Роснефть" - ненадлежащий покупатель.
"Очевидно, что обычно при смене собственника менятся и Совет директоров, он состоял в совете, поэтому в данном случае имеется конфликт интересов", - сказал топ-менеджер "Роснефти", отметив, что финансовой заинтересованности у Текслера не было.
В марте Текслер был избран председателем Совета директоров "Башнефти".
- 10:49
Баранов заявил, что позднее сделка по приватизации была приостановлена на неопределенное время.
"На мой взгляд, "Роснефть" была идеальным покупателем этого пакета, но, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сделку приостановили", - отметил он.
По его словам, о приостановке сделки "Роснефть" узнала из прессы, компанию никто об этом не уведомлял.
- 10:40
- 10:40
Свидетель также рассказал, что как только направляются официальные письма - в правительство, федеральные органы власти, в инвестбанки, эта информация попадает в прессу.
По словам топ-менеджера, в прессе появился и комментарий Минэкономразвития на этот счет.
"В Лаосе Улюкаевым 4 августа 2016 было заявлено о том, что "Роснефть" не является формально государственной, но несмотря на то, что она напрямую не контролируется Росимуществом, не является надлежащим претендентом, то она не должна быть допущена в качестве претендента на покупку акций (Башнефти. - Прим. ред.), - добавил Баранов.
- 10:34
Топ-менеджер нефтяной компании рассказал, что она запустила процесс по приватизации трех пакетов - "Алросы", "Башнефти" и самой "Роснефти".
"Мы работали над тем, чтоб закончить сделку до конца 2016 года. Сделка должна была в первую очередь прибыльной для государства. Было подготовлено письмо президенту России с финансово-экономическим описанием - почему компания "Роснефть" является лучшим претендентом-покупателем на этот пакет (акций Башнефти. - Прим. ред.)", - отметил Баранов.
- 10:32
- 10:28
Баранов рассказывает об обстоятельствах приватизации "Роснефти" - компания была заинтересована в увеличении ее стоимости, чтобы цена пакета на момент сделки достигла максимума. Аналитики пришли к выводу, что в случае покупки "Башнефти" стоимость "Роснефти" увеличится, поэтому для нее эта сделка была позитивной.
Одновременно "Роснефти" пришло письмо с предложением о покупке "Башнефти", которое получили и другие компании. В нем говорилось, что пакет акций будет продан стратегическому инвестору, который предложит за него максимальную цену. "Роснефть" высказала заинтересованность в участии в сделке.
- 10:27
Сечин не получал повестку о вызове в качестве свидетеля
Главе "Роснефти" Игорю Сечину по-прежнему не поступала повестка о вызове в суд в качестве свидетеля по делу Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке, рассказал РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль отмечала, что Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения.
- 10:24
- 10:18
Первым допросят Андрея Баранова
Всего, по словам секретаря суда, на заседание пришли два свидетеля. Андрей Баранов работает директором департамента в "Роснефти" с начала июня 2015 года. В его обязанности входит взаимодействие с инвесторами.
- 10:16
Суд отказал прессе в видеотрансляции заседаний
- 10:15
По словам судьи, ей поступили более тридцати заявок от СМИ о проведении трансляции судебного процесса над бывшим министром.
Сторона обвинения напомнила свою позицию: если запустить все отечественные и зарубежные СМИ, которые хотят снять процесс, то работать будет просто невозможно.
Видеосъемка заседаний не является целесообразной, так как будет мешать процессу, считает прокурор. Улюкаев не возражал против видеосъемки, а адвокаты оставили этот вопрос на усмотрение суда.
- 10:15
- 10:13
Судья вошла в зал, заседание началось
- 10:05
Адвокат Тимофей Гриднев также напомнил журналистам, что его подзащитному запрещено общаться с прессой и попросил прекратить задавать Улюкаеву вопросы.
- 10:03
Зал уже полностью забит журналистами. Информации о явке или неявке свидетелей обвинения у суда нет, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
"Все узнаем от Генпрокуратуры", - добавила она.
- 10:02
- 10:00
Алексея Улюкаева доставили в суд
Улюкаева доставили в суд, он выглядит веселым, но с журналистами общаться не стал: Мне нельзя комментировать. Бывший министр лишь рассказал, что по-прежнему читает Чехова.
- 09:59
- 09:48
Сегодня в Замоскворецком суде продолжатся слушания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Заседание начнется с допроса свидетелей.
Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
Сам Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Обвинение считает, что для вымогательства взятки Улюкаев прибег к угрозам, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин воспринял серьезно и обратился в ФСБ. Бывший министр отрицает такую версию событий, утверждая, что Сечин его подставил. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
Заседание суда по делу Алексея Улюкаева. Онлайн-репортаж
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