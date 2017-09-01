Заседание суда по делу Алексея Улюкаева. Онлайн-репортаж

Вопросы свидетелю начал задавать Улюкаев, он поинтересовался, может ли топ-менеджер привести конкретные примеры, когда "Роснефть" не получала от министерства ответы на свои письма.





Баранов ответил, что, насколько он помнит, пара таких случаев была.