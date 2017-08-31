Сбивший пешеходов в Петербурге водитель нарушил ПДД 14 раз за год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Водитель Ford Mondeo, сбивший четырех пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, за минувший год 14 раз был оштрафован за превышение скорости, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УГИБДД Татьяна Суслова.

В ночь на четверг около 01.20 мск у дома 28 по Невскому проспекту (дом компании "Зингер" напротив Казанского собора) водитель Ford Mondeo по неустановленным причинам выехал на тротуар и совершил наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП все пешеходы получили средний вред здоровью.

"Этот водитель за минувший год 14 раз нарушал ПДД. Все 14 штрафов были выписаны при помощи камер автоматической фиксации, и все они оплачены. Нарушений, связанных с лишением права управления, у него нет. Все штрафы оплачены — это хороший показатель, и это его характеризует не с плохой стороны", — сказала собеседница агентства.

Как сообщили в УГИБДД, на месте ДТП были произведены все необходимые процедуры с участием водителя, составлен административный протокол, который не предполагает возможности задержания правонарушителя. В рамках административного расследования будут изъяты записи наружных камер видеонаблюдения. Собеседница агентства пояснила, что в случае если экспертизой будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью пешеходов, то в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД.

"Он прошел процедуру медицинского освидетельствования, результат отрицательный, алкоголя и наркотиков у него не обнаружено. Пояснить свои действия он, к сожалению, не может. По его словам, он остановился перед стоп-линией перед пешеходным переходом. И дальше ничего не помнит. От дачи каких-либо показаний и объяснений он отказывается, ссылаясь на 51 статью конституции", — сказала собеседница агентства.