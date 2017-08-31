Сбивший пешеходов в Петербурге водитель нарушил ПДД 14 раз за год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Водитель Ford Mondeo, сбивший четырех пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, за минувший год 14 раз был оштрафован за превышение скорости, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УГИБДД Татьяна Суслова.
"Этот водитель за минувший год 14 раз нарушал ПДД. Все 14 штрафов были выписаны при помощи камер автоматической фиксации, и все они оплачены. Нарушений, связанных с лишением права управления, у него нет. Все штрафы оплачены — это хороший показатель, и это его характеризует не с плохой стороны", — сказала собеседница агентства.
"Он прошел процедуру медицинского освидетельствования, результат отрицательный, алкоголя и наркотиков у него не обнаружено. Пояснить свои действия он, к сожалению, не может. По его словам, он остановился перед стоп-линией перед пешеходным переходом. И дальше ничего не помнит. От дачи каких-либо показаний и объяснений он отказывается, ссылаясь на 51 статью конституции", — сказала собеседница агентства.