Студию режиссера Алексея Учителя забросали "коктейлями Молотова"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии "Лендок" режиссера Алексея Учителя, рассказал РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

"В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3.30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено", — сказал собеседник агентства.

Правоохранители начали проверку, в самой киностудии от комментариев отказались.