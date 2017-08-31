В ДТП с микроавтобусом под Оренбургом пострадали шесть граждан Киргизии

УФА, 31 авг — РИА Новости. В опрокинувшемся на трассе Самара – Оренбург в Оренбургской области микроавтобусе ехали девять граждан Киргизии, шестеро из них получили травмы и были госпитализированы, остальные размещены в гостинице, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"Граждане Киргизии направлялись в Москву. В салоне автобуса их было девять человек. По нашим данным, шестеро из них получили травмы и госпитализированы в ближайшую больницу. Остальных троих разместили в гостинице", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло на трассе Самара – Оренбург в Переволоцком районе Оренбуржья с микроавтобусом Ford Transit. По предварительным данным полиции, водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Полиция сообщала о семи пострадавших.