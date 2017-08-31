Под Оренбургом опрокинулся микроавтобус, пострадали семь человек

УФА, 31 авг — РИА Новости. Семь человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Оренбургской области; по предварительным данным полиции, водитель уснул за рулем, сообщил представитель пресс-службы областного МВД.

ДТП произошло на трассе Самара – Оренбург в Переволоцком районе Оренбуржья с микроавтобусом Ford Transit.

"Микроавтобус с девятью пассажирами направлялся в Москву. Предварительно установлено, что водитель уснул за рулем и допустил выезд на встречную полосу, после чего опрокинулся в кювет", — рассказал собеседник агентства.

По данным полиции, в аварии пострадали семь человек. На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции.