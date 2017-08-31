В центре Петербурга автомобиль сбил пешеходов на тротуаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. В Петербурге автомобиль сбил на тротуаре четырех пешеходов, заявили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 01:20 на Невском проспекте, дом 28 водитель, управляя автомобилем "Форд Мондео", по неустановленным причинам выехал на тротуар и совершил наезд на четырех пешеходов", — рассказали в ведомстве.

Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, ведется проверка.

Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на очевидцев, водитель был пьян. При этом инцидент произошел у пешеходного перехода. Автомобиль, вылетев на тротуар, сбил людей и врезался в ограждение.