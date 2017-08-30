С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Лечение девочки с ВИЧ, скончавшейся в Санкт-Петербурге, начали слишком поздно, сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светаланы Агапитовой.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге умер ребенок с ВИЧ, родители которого, по данным СМИ, отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

В аппарате омбудсмена сообщают, что девочка, родившаяся с ВИЧ, состояла на учете в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Девочку удочерили, приемные родители знали о диагнозе. Примерно через два года состояние здоровья ребенка ухудшилось, и специалисты СПИД-центра порекомендовали курс антиретровирусной терапии. Однако родители отказались, а через некоторое время увезли девочку на лечение в Германию. Как позже выяснилось, там к ней применили "нетоксичные методы лечения".

В конце 2014 года сотрудники СПИД-центра, не получив поддержки органов опеки, обратились за помощью к Светлане Агапитовой. На экстренном совещании с участием сотрудников прокуратуры, профильных комитетов, органов опеки, врачей и юристов было принято решение об обращении в суд с иском о принудительном лечении. Девочку принудительно госпитализировали, она год провела в детской городской больнице N5 и специализированном центре профилактики и лечения ВИЧ в Усть-Ижоре.

"К сожалению, с момента подачи иска прошло слишком много времени. В общей сложности разбирательства длились около полутора лет. Когда решение городского суда вступило в силу, ребенок находился, фактически на четвертой стадии", — отмечает Агапитова, слова которой приводятся в сообщении.

По данным аппарата омбудсмена, в настоящее время в больницах города по решению суда проходят лечение еще двое детей c ВИЧ-положительным статусом. Всего, по данным СПИД-центра, таких детей в городе 380. При этом десять семей относятся к так называемым СПИД-диссидентам. —0-