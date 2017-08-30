С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Семья умершей от ВИЧ девочки сделала все для ее выздоровления, ребенок скончался под наблюдением врачей от развившихся вследствие врожденной ВИЧ-инфекции тяжелых заболеваний, сообщила РИА Новости председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева.

По данным СМИ, ВИЧ-позитивный ребенок находился на учете в Центре борьбы со СПИД. Однако родители, как сообщили СМИ, заявили, что ребенок здоров, приема антиретровирусных препаратов не требуется. По предварительной информации, терапия была назначена против желания родителей, но спасти девочку не удалось.

"Семья приемных родителей девочки очень трепетно к ней относилась, и очень много сил приложила для выздоровления ребенка. Насколько мне известно, ее отец обращался к врачам в России и возил ребенка на консилиум в Германию. Но, к сожалению, девочка скончалась от тяжелых заболеваний, которые были вызваны врожденным ВИЧ. У меня нет подтверждения информации, что ее родители отказывались от лечения", — заявила парламентарий.

По словам Киселевой, "в том, что девочка с врожденным ВИЧ прожила так долго, это заслуга ее родителей".

Депутат также сказала, что ребенок ушел из жизни под наблюдением медиков, а рядом с ней до последнего была ее приемная мать.