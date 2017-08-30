С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Семья умершей от ВИЧ девочки сделала все для ее выздоровления, ребенок скончался под наблюдением врачей от развившихся вследствие врожденной ВИЧ-инфекции тяжелых заболеваний, сообщила РИА Новости председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева.
"Семья приемных родителей девочки очень трепетно к ней относилась, и очень много сил приложила для выздоровления ребенка. Насколько мне известно, ее отец обращался к врачам в России и возил ребенка на консилиум в Германию. Но, к сожалению, девочка скончалась от тяжелых заболеваний, которые были вызваны врожденным ВИЧ. У меня нет подтверждения информации, что ее родители отказывались от лечения", — заявила парламентарий.
По словам Киселевой, "в том, что девочка с врожденным ВИЧ прожила так долго, это заслуга ее родителей".
Депутат также сказала, что ребенок ушел из жизни под наблюдением медиков, а рядом с ней до последнего была ее приемная мать.