С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались от антиретровируснуой терапии (АРТ) из религиозных соображений, скончался в Петербурге, сообщает пресс-служба общественной организации СПИД.ЦЕНТР.
В 2016 году о сложившейся ситуации писали местные СМИ. По их данным, ВИЧ-позитивный ребенок находился на учете в Центре борьбы со СПИДом, но его родители заявили, что он здоров и в приеме антиретровирусных препаратов не нуждается. Обследование показало, что вирусная нагрузка возросла до критических показателей, но родители ребенка настаивали на отказе от терапии.
По данным организации СПИД.ЦЕНТР, весной-летом 2016 года ребенок находился в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии, терапия была назначена против желания родителей. "После лечения в больнице ребенок пришел в норму. Затем он вернулся в семью, где родители вновь прекратили давать ему таблетки", — говорится в сообщении.
Комментарий городского комитета здравоохранения РИА Новости получить пока не удалось.