В Петербурге ребенок с ВИЧ умер после отказа семьи от лечения из-за религии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались от антиретровируснуой терапии (АРТ) из религиозных соображений, скончался в Петербурге, сообщает пресс-служба общественной организации СПИД.ЦЕНТР.

"Вчера в Санкт-Петербурге умер ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений", — говорится в сообщении.

В 2016 году о сложившейся ситуации писали местные СМИ. По их данным, ВИЧ-позитивный ребенок находился на учете в Центре борьбы со СПИДом, но его родители заявили, что он здоров и в приеме антиретровирусных препаратов не нуждается. Обследование показало, что вирусная нагрузка возросла до критических показателей, но родители ребенка настаивали на отказе от терапии.

Ребенка госпитализировали по решению суда на основании закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Также суд обязал родителей обеспечить ребенка антиретровирусной терапией, назначенной врачами, но к лечению так и не приступили.

По данным организации СПИД.ЦЕНТР, весной-летом 2016 года ребенок находился в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии, терапия была назначена против желания родителей. "После лечения в больнице ребенок пришел в норму. Затем он вернулся в семью, где родители вновь прекратили давать ему таблетки", — говорится в сообщении.

Комментарий городского комитета здравоохранения РИА Новости получить пока не удалось.