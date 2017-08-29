В Петербурге возбудили уголовное дело после сноса исторического флигеля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге по факту уничтожения дворового флигеля здания на проспекте Римского-Корсакова, которое является федеральным памятником, сообщает городская прокуратура.

Здание на проспекте Римского-Корсакова, 37 является объектом культурного наследия федерального значения. В нем жили: в конце XVIII века архитектор Василий Баженов, в конце 1810 — начале 1820 годов — декабрист Илья Долгоруков, в ХIХ — начале XX веков — семьи архитекторов и художников Леонтия Бенуа и Николая Лансере, художница Зинаида Серебрякова.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в ходе проверки установила, что часть нежилого здания (исторический дворовый корпус на проспекте Римского-Корсакова) демонтирована. Отмечается, что эти работы были проведены без согласованной проектной документации и разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия".

По информации КГИОП, ранее собственник здания направлял проектную документацию на проведение работ по демонтажу конструкций флигеля, однако комитет в выдаче разрешения отказал. После сообщений о сносе исторического дворового флигеля 25 августа специалисты комитета зафиксировали продолжавшиеся работы по демонтажу корпуса (часть дворового флигеля была руинирована, исторический кирпич свален во дворе, оконные проемы демонтированы). В тот же день КГИОП обратился с заявлением в полицию.