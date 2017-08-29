Мосгорсуд признал законным продление Навальному испытательного срока

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным решение продлить Алексею Навальному испытательный срок до конца 2020 года в рамках дела "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения, решение суда (Симоновского) — без изменения", — объявил судья.

Навальный на рассмотрение жалобы адвоката не явился, а ранее заявил журналистам, что решение продлить испытательный срок он считает политически мотивированным.

Прокурор в Мосгорсуде категорически отрицала политическую подоплеку продления испытательного срока, указывая, что Навальный не раз "в письменном виде уведомлялся" о возможном его продлении за нарушения.

Навальный, уже будучи осужденным, неоднократно привлекался к административной ответственности по КоАП РФ, в частности, за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. Последний административный арест Навальный отбывал за нарушение установленного порядка организации митинга.

Нормы Уголовно-исполнительного кодекса предписывают ФСИН принимать меры, если осужденные в течение испытательного срока совершают правонарушения, вплоть до представления о замене условного наказания реальным.