Один из подозреваемых в поджогах в Волгоградской области признал вину

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один подозреваемый в поджогах в Волгоградской области задержан и признал вину, личность еще одного установлена, он пока в бегах, но в ближайшее время будет задержан, заявил губернатор региона Андрей Бочаров на совещании у президента России Владимира Путина.
"Зачем?" — спросил президент.
"Выясняется. Один задержан, личность второго установлена. Он находится в бегах, но я думаю, уверен, что в ближайшее время он будет задержан", — заверил губернатор.
"Ну а мотив-то какой?" — уточнил Путин.
"Выясняем. В настоящее время первый человек признал свою вину", — ответил Бочаров.
Волгоградский губернатор также рассказал президенту о природе пожара. По его словам, высота огня достигала 100 метров.
"То есть шар такой огненный?" — уточнил Путин.
Глава МЧС Владимир Пучков объяснил, что идет огненный шторм, который, поглощая кислород, перемещается на большой скорости.
Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.
В понедельник ГУ МВД по Волгоградской области сообщило, что задержаны два подростка, которые могут быть причастны к крупному степному пожару в Дзержинском районе.