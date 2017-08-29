Один из подозреваемых в поджогах в Волгоградской области признал вину

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один подозреваемый в поджогах в Волгоградской области задержан и признал вину, личность еще одного установлена, он пока в бегах, но в ближайшее время будет задержан, заявил губернатор региона Андрей Бочаров на совещании у президента России Владимира Путина.

"В ходе оперативно-следственных действий выявлены люди, кто намеренно занимался поджогом", — сказал он на встрече, показанной в эфире "России 24"

"Зачем?" — спросил президент.

"Выясняется. Один задержан, личность второго установлена. Он находится в бегах, но я думаю, уверен, что в ближайшее время он будет задержан", — заверил губернатор.

"Ну а мотив-то какой?" — уточнил Путин.

"Выясняем. В настоящее время первый человек признал свою вину", — ответил Бочаров.

Волгоградский губернатор также рассказал президенту о природе пожара. По его словам, высота огня достигала 100 метров.

"То есть шар такой огненный?" — уточнил Путин.

Глава МЧС Владимир Пучков объяснил, что идет огненный шторм, который, поглощая кислород, перемещается на большой скорости.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

В понедельник ГУ МВД по Волгоградской области сообщило, что задержаны два подростка, которые могут быть причастны к крупному степному пожару в Дзержинском районе.