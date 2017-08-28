МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал новое видео с места спецоперации в Дагестане.

Ранее информационный центр НАК сообщил, что два бандита были ликвидированы в ходе перестрелки на окраине дагестанского Хасавюрта. По предварительным данным НАК, ликвидированные боевики принадлежали к так называемой хасавюртовской банде и причастны к ряду преступлений террористической направленности. Также в комитете сообщили, что в перестрелке с боевиками погибли два сотрудника сил правопорядка.

На видеозаписи показан частный дом, у которого частично выбиты окна и разрушена крыша. Силовики входят в здание — внутри него также заметны значительные разрушения.

В кадре частично видны тела ликвидированных боевиков, которые находятся в грудах песка, камней и штукатурки. Рядом с одним из них лежат автомат и граната. На видеозаписи также показан вход в подвальное помещение, у которого видно большое кровавое пятно.

Кроме того, в записи НАК показан сильный взрыв в здании, который снят из-за стены соседнего дома. От взрыва в воздух поднимаются клубы пыли, по сторонам разлетаются доски и части дома. В следующем кадре видно, что от здания буквально остались только фундамент и несколько конструкций.

Затем показана дорога на безлюдной улице. На земле лежат ветки деревьев и кирпичи от разрушенного дома.