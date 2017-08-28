Во время спецоперации в Хасавюрте погибли двое правоохранителей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Двое сотрудников сил правопорядка погибли в ходе перестрелки с бандитами на окраине Хасавюрта, пострадавших среди гражданского населения нет, сообщает информационный центр НАК.

Ранее НАК сообщил, что во время перестрелки с бандитами погиб один силовик, еще один ранен.

"Пострадавших среди гражданского населения нет. К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка – от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников", — говорится в сообщении.

НАК также отмечает, что проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.