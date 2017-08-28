НАК подтвердил проведение спецоперации по ликвидации бандитов в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет подтверждает проведение в рамках КТО спецоперации по ликвидации вооруженных бандитов на окраине дагестанского Хасавюрта, сообщает информационный центр НАК.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что группа боевиков блокирована в частном домовладении в селе Балюрт Хасавюртовского района Дагестана.

"На окраине Хасавюрта в рамках КТО проходит спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов", — говорится в сообщении.