Полиция проверяет инцидент с умыванием зеленкой двух девушек в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Доследственная проверка начата полицией после появления в интернете видео, на котором хабаровский таксист заставляет двух девушек умыть зеленкой лицо, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД РФ по Хабаровскому краю.

На выложенной в интернете записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, и еще один человек снимает происходящее на видео. Мужчины смеются и шутят, что девушки попадут на YouTube. Кто-то из них замечает, что девушкам нужно в Вяземск (небольшой город в двух часах езды от Хабаровска), и еще они "без денег ездят".

Девушка, которую принуждают на камеру умываться зеленкой, плачет. Вторая прячет испачканное лицо в ворот кофты. Местные агентства сообщили, что девушек умыли зеленкой за отсутствие у них денег за проезд.

"На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действия происходит в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика",- сказал собеседник агентства.