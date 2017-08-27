В Петербурге подросток заявил о минировании крупного торгового центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Подросток подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании крупного торгово-развлекательного комплекса в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый 21 августа около 9 часов вечера позвонил в полицию с таксофона и сообщил о минировании одного из торгово-развлекательных комплексов Петербурга. На место прибыли оперативные службы, было эвакуировано около 5 тысяч человек. Проведенным осмотром помещений торгового центра ничего представляющего угрозу обнаружено не было.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность звонившего. Им оказался нигде не учащийся и не работающий 14-летний подросток. Задержанный пояснил полицейским, что таким образом пошутил", — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".