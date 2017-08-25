После ДТП с автобусом на Кубани госпитализированы 34 человека

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Тридцать четыре человека госпитализированы после падения автобуса в море на Кубани, сообщается на сайте Минздрава по региону.

"На текущий момент, госпитализировано 34 пострадавших, из них 2 доставлены краевую клиническую больницу по линии санавиации", — говорится в сообщении.

В то же время МЧС сообщает, что, по последним данным, в аварии погибли 17 человек, 27 спасены.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По уточненным данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

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