На Кубани в ДТП погибли 12 человек

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае автобус рухнул в воду, погибли двенадцать человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна. По данным источника, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП — нарушение правил дорожного движения.
Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили эту информацию. Крымские спасатели формируют морской отряд водолазов и специальной техники, который будет отправлен из Керчи к месту падения автобус.