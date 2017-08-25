На Кубани в ДТП погибли 12 человек

ДТП с автобусом на Кубани (4)

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае автобус рухнул в воду, погибли двенадцать человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сказал собеседник агентства.

Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна. По данным источника, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП — нарушение правил дорожного движения.

Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили эту информацию. Крымские спасатели формируют морской отряд водолазов и специальной техники, который будет отправлен из Керчи к месту падения автобус.