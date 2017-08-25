Следователи возбудили дело после падения автобуса в море на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (11)

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Следственный комитет в пятницу возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих при падении автобуса в море на Кубани, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, погибли 14 человек, 24 удалось спасти.

"Дело по факту гибели рабочих компании "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", — сказала Петренко.

По ее словам, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству седьмому следственному управлению по Южному федеральному округу. На месте ЧП уже работают следователи и криминалисты.