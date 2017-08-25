Крымские спасатели направили отряд водолазов к месту ДТП на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Крымские спасатели формируют специальный морской отряд водолазов и специальной техники, который будет отправлен из Керчи к месту падения автобуса в воду в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Двенадцать человек погибли, 20 удалось спасти, судьба троих остается неизвестной после падения автобуса в воду в Темрюкском районе Краснодарского края, предварительной причиной ЧП стало нарушение ПДД, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Формируется специальный морской отряд МЧС, группа водолазов и спецтехники в ближайшее время будет отправлена из Керчи к месту, где произошло ЧП. Водолазы будут задействованы для поиска и оказания помощи пострадавшим", — сказали в пресс-службе.