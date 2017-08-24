С возможного виновника ДТП на Волоколамском шоссе взяли подписку о невыезде

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предполагаемый виновник крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве находится под подпиской о невыезде, сообщается на сайте МВД РФ.

В конце июля на шоссе столкнулись четыре машины, одна из них — Mercedes — впоследствии загорелась, пострадали четыре человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Mercedes, устроив "шашки" на дороге; после ДТП он сбежал, затем его объявили в федеральный розыск. При этом в СМИ сообщалось, что речь идет о сыне бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова Андрее.

"Сотрудники МВД задержали виновника ДТП с четырьмя пострадавшими, скрывшегося с места происшествия. Ему избрана избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается", — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.