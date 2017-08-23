В Москве задержали предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, где пострадали четыре человека, сообщили в пресс-центре МВД России.

В конце июля на шоссе столкнулись четыре машины, одна из них — Mercedes — впоследствии загорелась, пострадали четыре человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Mercedes, устроив "шашки" на дороге; после ДТП он убежал, затем его объявили в федеральный розыск. При этом в СМИ сообщалось, что речь идет о сыне бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова Андрее.

"Двадцать второго августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель автомобиля "Мерседес" был задержан на улице Маршала Конева. Подозреваемому избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.