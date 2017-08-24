Пострадавший при ДТП с автобусом в Ростовской области скончался в больнице

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Один человек скончался в больнице после опрокидывания автобуса в результате столкновения с двумя легковыми автомобилями в Егорлыкском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В медицинском учреждении скончался один человек. 18 человек госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

Ранее в МВД сообщили, что в среду в Егорлыкском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, и трех легковых автомобилей. В салоне автобуса находилось 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности — четыре человека. Предварительно сообщалось о 27 пострадавших, из которых трое были в тяжелом состоянии.