Количество пострадавших в ДТП в Ростовской области возросло до 27 человек

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. В аварии с участием рейсового автобуса, по предварительной информации, пострадало 27 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что около двух часов дня в полицию поступило сообщение о ДТП в Егорлыкском районе с участием рейсового автобуса и трёх легковых автомобилей. По предварительной информации ведомства, участниками аварии стали автомобили "Дэу Матиз", ВАЗ-2111, "Рено Дастер" и автобус "Неоплан", следовавший из Ставрополя в Москву. В результате ДТП автобус опрокинулся.

"В салоне находилось 35 человек, из них 2 водителя. В легковых автомобилях в общей сложности – четыре человека (два — в ВАЗ-2111, по одному в остальных). Предварительно 27 пострадавших, три в тяжелом состоянии, несовершеннолетних нет", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и причины ДТП.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, по состоянию на 16.00 мск госпитализированы 23 человека, семь из них находятся в тяжелом состоянии, еще 16 — в состоянии средней и легкой степени тяжести.