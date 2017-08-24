С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Двое мужчин и женщина в ночь на четверг погибли в автомобиле, который въехал в припаркованный грузовик во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло около 1.20 мск у дома 24 по Софийской улице.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров — мужчина и женщина, на вид 35 лет — скончались на месте. Еще один пассажир — женщина, на вид 32 лет — получила тяжелые травмы", — сказал собеседник агентства.

Участник сообщества соцсети "Вконтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовал фотографии с места трагедии. В подписи к фото сообщается, что красная BMW "врезалась на полном ходу в стоящую груженую фуру с досками, чтобы обогнать другой грузовик в среднем ряду". Очевидцы сообщают, что в ДТП погибли три человека: мужчина, который был за рулем легковушки, и двое его пассажиров, мужчина и женщина. Еще одна женщина, которая находилась за водителем, выжила.