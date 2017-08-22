В СФ считают бессмысленным комментировать дело Серебренникова до суда

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Олег Казаковцев считает, что дело режиссера Кирилла Серебренникова бессмысленно комментировать до суда, необходимо дождаться итогов разбирательства, конкретных фактов и обвинений в его адрес.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" был задержан во вторник. По информации СК РФ, Серебренникову вменяется организация хищения на сумму не менее 68 миллионов рублей.

"До суда комментировать что-то бессмысленно", — заявил РИА Новости Казаковцев.

"Будет суд, будут конкретные факты, реальные обвинения, тогда можно давать комментарий", — считает сенатор.

Он полагает, что каждую ситуацию, касается ли она обычного человека или деятеля культуры, "нужно смотреть индивидуально".