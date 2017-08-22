Адвокат рассказал подробности задержания Серебренникова

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге, где он снимал кино, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Кирилл находился вчера в Петербурге, где снимает кино, там его задержали и доставили, насколько мне известно, в сопровождении силовиков в Москву ", — сказал защитник.

По словам Харитонова, сам он находился в командировке во Владимире, откуда выехал первым поездом и планируется прибыть в Следственный комитет в течение двух часов. Адвокат подчеркнул, что режиссер не будет участвовать ни в каких следственных действиях до его возвращения.

В северной столице Серебренников с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

Ранее СК сообщил о задержании Серебренникова. Художественного руководителя "Гоголь-центра" подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Согласно Уголовному кодексу, вменяемое режиссеру преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в миллион рублей или более. Исполнять обязанность руководителя "Гоголь-центра" будет Юлия Калинина.

В мае в "Гоголь-центре" и дома у Серебренникова прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной режиссером некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

Масляева заявила, что"вносила ложные данные в финансовые отчетности" по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобродского. По ее словам, Серебренников создал свой проект для "хищения государственных средств".

Сам Серебренников назвал ситуацию "абсурдной и шизофренической", заявив, что проект "Платформа" был реализован.