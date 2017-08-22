В Петербурге легковушка столкнулась с внедорожником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Легковой автомобиль в Выборгском районе Петербурга после столкновения с внедорожником наехал на двоих пешеходов, одна женщина погибла на месте, сообщает во вторник пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 08.20 мск на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина.

Водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21122", совершил столкновение с автомобилем Land Rover под управлением мужчины 1986 года рождения, после чего совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть в зоне пешеходного перехода.

"В результате ДТП пострадали оба пешехода: мужчина 1961 года рождения получил травмы средней тяжести, женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.