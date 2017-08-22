Серебренникову грозит до десяти лет заключения по статье о мошенничестве

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Известному театральному режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК РФ заподозрил в организации крупного мошенничества, грозит до 10 лет заключения по статье 159 УК РФ.

Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере", — сказала Петренко.

Согласно Уголовному кодексу, это преступление карается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в миллион рублей или более.

В настоящий момент режиссер задержан.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме. В свое время эту премию получили легенды театра, от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.