Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следственный комитет задержал известного режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", задержан художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников", — рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

В мае в "Гоголь-центре" и дома у его худрука прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

По версии следствия, Минкульт выделил "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей. Итин, Малобродский и Масляева решили похитить часть этих денег, для чего подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности таких затрат не было. Как считают следователи, обвиняемые украли более двух миллионов рублей.

Сам Серебренников назвал ситуацию "абсурдной и шизофренической", заявив, что проект "Платформа" был реализован. По его словам, только спектакль "Сон в летнюю ночь" был сыгран на "Платформе" более 15 раз.