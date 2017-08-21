На Навального подали в суд, требуя компенсации за "испорченный День России"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Люблинский суд Москвы получил иск о компенсации морального вреда к Алексею Навальному за организацию акции на Тверской площади 12 июня, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"В суд поступило исковое заявление от Игоря Бекетова к Алексею Навальному о компенсации морального вреда", — сказала пресс-секретарь, не уточняя, какую сумму требует взыскать истец.

По словам Морозовой, суд в течение пять дней решит, принять иск к рассмотрению или отказать.

В СМИ ранее появились сообщения, что истец обосновывает свои требования тем, что не санкционированный властями митинг на Тверской помешал проходившему там празднованию Дня России.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Утром того дня Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции, а также за неповиновение правоохранительным органам. Впоследствии суд арестовал его на 25 суток в административном порядке.