На Навального подали в суд, требуя компенсации за "испорченный День России"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Люблинский суд Москвы получил иск о компенсации морального вреда к Алексею Навальному за организацию акции на Тверской площади 12 июня, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
По словам Морозовой, суд в течение пять дней решит, принять иск к рассмотрению или отказать.
В СМИ ранее появились сообщения, что истец обосновывает свои требования тем, что не санкционированный властями митинг на Тверской помешал проходившему там празднованию Дня России.
Утром того дня Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции, а также за неповиновение правоохранительным органам. Впоследствии суд арестовал его на 25 суток в административном порядке.