Полиция проверяет данные о психическом расстройстве у нападавшего в Сургуте

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о возможном психическом заболевании у мужчины, который напал с ножом на прохожих на улице Сургута, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

"В настоящее время проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, около полудня по местному времени поступила информация о том, что неизвестный мужчина в маске наносит ножевые ранения прохожим на улице Бажова в Сургуте. На место происшествия прибыли сотрудники ППС. Мужчина был ликвидирован, так как оказывал сопротивление. По данным регионального МВД, семь человек с различными травмами были госпитализированы.

Ранее СК сообщил о восьми пострадавших.